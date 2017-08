Båstad: Singelolycka i Förslöv

En personbil har kört genom rondellen och ner i diket på Bjäredalsvägen norr om Förslöv. Det är inledningsvis okänt om någon person skadats i samband med händelsen. Polis, ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen.

