Huskvarna: Misstänkt skottlossning

Polis larmades på middagen till Backgatan i Huskvarna med anledning av inringare har hört ljud som man uppfattar som skott som avlossats utomhus. Inledningsvis var det svårt att få en lägesbild över vad som hade hänt och en del iakttagelser rapporterades in till polis i form av andrahandsuppgifter. Flera polispatruller beordrades till platsen. Ingen person anträffades skadad. 12:50 Anträffades en man i 20-årsåldern som greps för vapenbrott. Vittnen kommer att förhöras och polisen kommer att utreda huruvida en skottlossning har ägt rum och i så fall vilken typ av vapen som har använts.

