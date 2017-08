Linköping: Trafikolycka på E4

En trafikolycka har inträffat mellan två personbilar på E4 nära Herrbeta. En personbil ska ha hamnat i vajerräcket vid olyckan och det andra fordonet i diket. Minst en person uppges vara skadad och räddningsenheter är på väg.

Both comments and pings are currently closed.