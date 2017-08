Umeå: Två barn borta vid Nydalasjön

Två flickor 5 och 6 år som är borta vid Nydalasjön Noret uppger polisen. Enligt anmälan var flickorna senast synliga för ca 45 min sedan. De sågs senast vid Olle Fiskares brygga. Båda flickorna är ljushåriga och har svarta kläder. Ena tjejen har en gul skjorta. Räddningstjänst, ambulans och polis är larmade till platsen. JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) larmar sin helikopter till platsen. Har du sett flickorna? Kontakta iså fall polisen via 112

Both comments and pings are currently closed.