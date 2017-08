Vadstena: Brand i byggnad

Räddningstjänsten har larmats till Anneberga strax söder om Vadstena där det ska börjat brinna i någon form av byggnad vid ett boende. Enligt de första uppgifterna ska det vara övertänt. Det finns i nuläget inga uppgifter om någon person har skadats.

