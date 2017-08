Alvesta: Singelolycka utanför Vislanda

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt före midnatt till länsväg 126 söder om Vislanda där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Det har i skrivande stund inte framkommit om någon person skadades vid händelsen.

Both comments and pings are currently closed.