Linköping: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten fick i natt rycka ut till Hjälmsätersgatan i Linköping där det börjat brinna i en personbil på en parkeringsplats. Enligt uppgifter ska det stått andra fordon nära den brinnande bilen men det är oklart om dessa fått några skador.

