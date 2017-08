Kramfors: Villaägare hotat

Mellan 5-7 ungdomar tog sig in på en villägares tomt i Bollstabruk straxt efter midnatt. Då anmälaren ville att de skulle lämna platsen började de att uppträda hotfullt. En av ungdomarna ska även ha visat upp en kniv. När polisen kom till platsen hade ungdomarna lämnat. Patrullerna på plats tog upp anmälan gällande olaga hot men någon misstänkt har inte påträffats.

