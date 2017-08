Halmstad: Misshandel i Västra Hylte

Polis och ambulans larmades till Västra Hylte där en man har blivit slagen i huvudet med okänt föremål. Blod i trapphuset gör att grannarna larmar via 112. En man i 30 års åldern transporteras med ambulans till sjukhus med skallskador. Troligen slagen med en hammare i huvudet. Ingen person är gripen för händelsen. Polisen har genomfört tekniskt spårsäkring i trapphuset och förhör med målsägande kommer att ske så snart det är möjligt. Anmälan skrivs om grov misshandel.

