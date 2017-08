Kungälv: Brand i segelbåt

Räddningstjänsten och polis larmades vid halv femtiden på morgonen till Kungälv vid Holmgången där en segelbåt börjat brinna. Segelbåten blir helt utbränd. Oklart om det fanns personer ombord på båten. Enligt uppgift kan det varit personer som tillfälligt haft sin bostad ombord på båten sedan en tid tillbaka men det är oklart om någon har befunnit sig ombord på båten när branden startade. För att säkerställa efterforskningen kommer dykare att undersöka båten under förmiddagen. I nuläget föreligger det ingen brottsmisstanke mer än skadegörelse genom brand utan misstanke om brott.

