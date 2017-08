Katrineholm: Lastbil över vägen

En lastbilsolycka inträffade vid 06-tiden på riksväg 55 nära Norlunda söder om Strångsjö. Enligt de första uppgifterna ska fordonet ha hamnat liggande tvärs över vägen. Om någon person skadades vid olyckan är ännu oklart. Trafikverket uppger att det kommer vara mycket begränsad framkomlighet under större delen av dagen vid platsen.

