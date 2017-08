Sunne: Bil voltade utanför Gräsmark

I På länsväg 885 i höjd med Gäddtjärnet utnaför Gräsmark har en bil kört av vägen och voltat. Utryckningsfordon är på väg till platsen och det finns i nuläget inga uppgifter om eventuella personskador uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.