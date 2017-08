Gävle: Försvunnen man

En man född 1934 försvann någon gång på onsdagen mellan 11:30-15:00 från sin bostad på Kaserngatan i Gävle. Mannen är dement och har svårt att gå.

Signalement: cirka 175 cm, smal, kutryggig, vitt hår bakåtkammat, stickad tröja, blå jeans, tofflor på fötterna.

