Norrköping: Kortare väntan på ambulans vid hjärtstopp

Väntetiden på ambulans i Norrköping är 10,5 minuter, vilket är en minskning sedan 2012. Beroende på var du bor i landet varierar responstiden med nästan en halvtimme – en skillnad som kan vara livsavgörande för de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. Nu stöder Hjärt-Lungfonden ett flertal forskningsprojekt för att fler liv ska kunna räddas.



– Vid ett plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det är väldigt bekymrande att det finns så här stora lokala skillnader i ambulansernas responstid, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. Väntetiden på ambulans har ökat i 164 av 290 kommuner sedan 2012. I Norrköping är responstiden 10,5 minuter, vilket är en minskning sedan 2012 och innebär att Norrköping har en väntetid som är kortare än rikssnittet på 13 minuter. De flesta tätortskommuner har en responstid på 10–13 minuter, medan invånarna i glesbygdskommuner som Pajala och Sorsele tvingas vänta i över 30 minuter. Det visar en genomgång gjord av Hjärt-Lungfonden, baserad på uppgifter från SOS Alarm. För de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp kan tidsskillnaden vara livsavgörande. De som drabbas slutar andas, och för varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med tio procent. Endast 600 av dem överlever. – Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Norrköping, och drabbar människor i alla åldrar. Med fler hjärtstartare, kortare väntetid på ambulans och ett ökat stöd till svensk hjärtforskning kan fler liv räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Forskning har visat att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans har mer än dubbelt så stor chans att överleva, och i dag stöder Hjärt-Lungfonden flera forskningsprojekt för att ytterligare öka kunskapen om plötsligt hjärtstopp. Utmaningarna är bland annat att upptäcka orsakerna bakom hjärtstopp, ta fram metoder för att identifiera personer som är i riskzonen för att drabbas samt utveckla ännu bättre behandlingsmetoder skriver Hjärt & Lungfonden i ett pressmeddelande. Kommunerna med längst responstid

1. Pajala: 35,8 minuter.

2. Bjurholm: 30,5 minuter.

3. Sorsele: 30,1 minuter.

4. Jokkmokk: 29,0 minuter.

5. Eda: 26,7 minuter.



Kommunerna med kortast responstid

1. Kristinehamn: 9,1 minuter.

1. Tranås: 9,1 minuter.

3. Karlskoga: 9,8 minuter.

4. Örebro: 10,2 minuter.

5. Motala: 10,3 minuter. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Responstid för ambulans – tid från när 112-anropet besvarades till första resurs är på plats. Endast larm med prioritet 1 (akuta livshotande symptom eller olycksfall) inkluderas. Mediantid i minuter under perioden 1 juni 2015 till och med 31 maj 2016. Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm.



