Örkelljunga: Personbil in i träd

Polis, räddningstjänst och ambulans beordras ikväll till Krångelbygget, Örkelljunga med anledning av att en personbil ska ha kört in i ett träd. Om någon person har kommit till skada vid händelsen finns ännu inga uppgifter om.

