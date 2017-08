Smedjebacken: Älgolycka utanför Björsjö

En älgolycka har inträffat på länsväg 620 nära Björsö söder om Smedjebacken. Ambulans och räddningstjänst är just nu på plats och det är ännu oklart hur det gått för de som färdats i fordonet.

