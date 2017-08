Hällefors: Brand i flerfamiljshus

Räddningstjänsten larmades vid 00.30-tiden till en bostadsfastighet på Bjässevägen i Hällefors där det ska börjat brinna i en lägenhet. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om hur omfattande branden är eller om någon person har kommit till skada vid händelsen.

