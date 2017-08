Varberg: Brand i skåbil vid Willys

Räddningstjänsten larmades vid 01-tiden till Willys på Träslövsvägen i Varberg där en skåpbil ska börjat brinna. Enligt uppgifter ska fordonet ha stått nära byggnaden men det finns i nuläget inga uppgifter om att branden ska ha spridit sig vidare.

