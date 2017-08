Malmö: Försökte spränga bankomat

Någon eller några försökte i natt spränga en bankomat på Nydalatorget i Malmö uppger polisen. Enligt uppgifter ska två kraftiga smällar ha hörts. Ingen person ska ha frihetsberövats och man ska inte ha fått med sig något från bankomaten.

