Norrköping: Man skottskadad i Hageby

En man skottskadades vid 19.30-tiden i Hageby, Norrköping. Det var sjukhuset som kontaktade polisen en stund senare då den skottskadade mannen sökt vård. Enligt uppgifter ska mannen inte vara allvarligt skadad. Under natten kallades flera väktare till sjukhuset då anhöriga kommit upp till sjukhuset och det börjat verka rörigt. Det finns inga uppgifter om någon misstänkt gärningsman har gripits.

Both comments and pings are currently closed.