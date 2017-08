Katrineholm: Två gripna för stöld

Strax före midnatt stoppades och kontrollerades en personbil på Fabriksgatan i Katrineholm. Det visade sig att föraren uppfattades som påverkad av narkotika samt saknade körkort och misstänks därmed för drograttfylleri och grov olovlig körning. Då även passageraren var påverkad misstänktes denne för ringa narkotikabrott. I samband med husrannsakan i bilen anträffades cannabis samt ett stulet kontokort m.m. varför båda greps och fördes till Katrineholms polisstation där förhör väntar. Misstankarna avser stöld samt narkotikabrott av normalgraden.

