Tidaholm: Lastbilsolycka på riksväg 26

En lastbilsolycka inträffade vid tretiden i natt på riksväg 26 norr om Acklinga utanför Tidaholm. Det har inte framkommit om någon person kom till skada men Trafikverket uppger att det skulle vara begränsad framkomlighet fram till femtiden på morgonen.

