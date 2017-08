Linköping: Kvinna hoppade från balkong vid bråk

Polis och ambulans larmades vid 11.30-tiden till en lägenhet på Föreningsgatan i Linköping. En kvinna skulle ha hoppat från en balkong. Flera polispatruller skickades till adressen. Kvinnan ska ha hoppat från en balkong från första våningen efter ett bråk med en annan kvinna i den aktuella lägenheten. Fallet ska ha varit cirka tre meter. Den flyende kvinnan kunde själv ta sig till en granne för att söka hjälp. Hon ska inte ha skadats allvarligt, men fördes till sjukhus med ambulans. Den misstänkta gärningspersonen fanns inte kvar när polisen kom dit. Polis har förhört de inblandade, knackat dörr i området för att söka eventuella vittnen och spärrat av lägenheten för en teknisk undersökning. Drygt en timma senare kunde polisen gripa den misstänkta kvinnan på en annan adress i Linköping.

