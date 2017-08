Borås: Singelolycka på gamla riksväg 40

I Rångedala på gamla Riksväg 40 skall en singelolycka ha inträffat vid 16.30-tiden. Vägen vid olycksplatsen stängdes av helt under räddningsarbetet. Det har inte framkommit hur det gick för de som färdades i fordonet.

Both comments and pings are currently closed.