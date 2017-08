Göteborg: Man skjuten i Tynnered

Flera samtal kom ikväll in från Guldringen om vad man uppfattar som skottlossning. Flera skott har hörts avlossats. En skadad man hittas utomhus med vad som kan vara skottskador. Mannen körs med ambulans till sjukhus, oklart skadeläge. Polis konstaterar att brottsplatsen är i anslutning till Bergskristallparken, en avspärrning görs för teknisk undersökning. Flera vittnen har sett en mörk personbil med två mörkklädda unga män i som lämna platsen i samband med skottlossningen. Polis letar nu efter dessa män. Polis med hund sökte i området och har hittat tomhylsor som tas i beslag.

