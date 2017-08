Halmstad: Två stoppades med stulen moped

Två yngre män kom i natt släpandes på en moped på Wrangelsgatan i Halmstad varför en allmänhet ifrågasätter dem vad de gör. De slänger då ifrån sig mopeden och springer från platsen. En patrull larmas till platsen och får hjälp av en hundpatrull påbörjar ett eftersök och kan då spåra upp de båda killarna. De är båda under 15 år varför de körs hem till föräldrarna och mopeden kan lämnas tillbaka till rättmätig ägare.

