Karlskrona: Inbrott i skola

Polis larmades i natt till Fridlevstad, med anledning av inbrott på en skola. På plats konstateras att en dörr brutits upp och att man därefter tagit sig in i lokalerna. Det var vid anmälningsupptagningen oklart vad som tillgripits. Ingen person person ska ha frihetsberövats i ärendet uppger polisen.

