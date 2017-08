Kramfors: Singelolycka på E4

En singelolycka inträffade tidigt på morgonen på E4 i höjd med Docksta utanför Kramfors. Det är inte känt om någon person behövde föras till sjukhus men Trafikverket uppgav att det var begränsad framkomlighet i samband med bärgningen av fordonet.

