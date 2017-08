Kiruna: Lastbilsolycka i LKAB-gruvan

En lastbilsolycka har inträffat i LKAB-gruvan i Kiruna. Enligt uppgifter ska lyckan ha inträffat på 740 metersnivån. Räddningsenheter är på väg till platsen och någon ytterligare information om händelsen finns för närvarande inte.

