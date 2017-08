Skellefteå: 9-årig autistisk pojken försvunnen vid Mobackens Camping,

Pojken är saknad sedan 06:45 och har sökts av anhöriga innan polisen larmas. Polisen har inlett en stor insats för att försöka hitta pojken. Hundförare är inkallade från Norrbotten. Helikopter är rekvirerad, inget besked om resursen finns. Han är rädd för polisen och kommer att gömma sig om han ser polisen. Om han är i skogen så kommer han sannolikt att stanna där tills han hittas. Pojken är ca 140 cm lång, har mellanbrunt kortklippt hår och bruna ögon. Han var vid försvinnandet klädd i grå byxor och en svart tröja med spindelnätmönster. Pojken beskrivs som ”blyg” men upplevs som ”normal”. När han blir stressad kan bli stående med händerna i fickorna och gunga fram och tillbaka. Har du sett pojken tipsa polisen på tfn 114 14. Har du pojken inom synhåll – håll kontakten och ring polisen via 112.

Both comments and pings are currently closed.