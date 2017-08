Borlänge: Trafikolycka vid Skomakarrondellen

Ambulans samt räddningstjänst har larmats till Skomakarrondellen i Borlänge där det ska ha inträffat en trafikolycka mellan två personbilar. Det visade sig att ingen person ska ha kommit till skada.

Uppdatering: Händelsen bedömdes till en början som ett rent försäkringsärende tillsammans med parterna och att de kunde komma till polisstationen för hjälp med blanketter. Kort därefter har polisen fått en uppgift om att det är bråkigt på platsen varför en polispatrull åkt ut.

