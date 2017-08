Umeå: Äldre man försvunnen

En äldre man är anmäld försvunnen sedan han inte kommit tillbaka till sitt boende. Mannen bor på ett boende i Holmsund men har varit borta i några timmar. Vid 14-tiden sågs han i centrala Umeå. Mannen är i 70-årsåldern och är rullstolsburen. Han bär glasögon och vid försvinnandet bar han gråbruna kläder.

Om man gjort några iakttagelser av mannen, ring polisen på telefonnummer 11414. Vid pågående iakttagelse, ring 112.

