Tjörn: Stulna båtmotorer på Tjörn anträffade i Polen – Spårsändare hjälpte polisen

Natten till måndag stals ett antal båtmotor från Toröd på Tjörn. En av dessa båtmoter hade en spårsändare och kunde spåras av polisen till Polisen där polsk polis tog över och anträffade ett antal större båtmotorer, bland dom de fem båtmotorerna som stals i Toröd. Identifiering av övriga motorerna och dess ägare pågår. Polsk polis har identifierat personer på plats och även hållit förhör, säger Thomas Andersson, Polisen Båtsamverkan Väst. Text & Foto: Mikael Berglund / Nyhetersto.se

