Sollentuna: Kiosk rånad i Tureberg

Polis beordrades ikväll till Tureberg i Sollentuna efter uppgifter om att ett kiosk rånats av tre ynglingar som genom hot tilltvingat sig pengar och tobak. Den anställda i kiosken har ej skadats fysiskt. Efter rånet sprang förövarna i riktning mot Malmparken. Förundersökning avseende rån inledd.

