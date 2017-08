Arvika: Älgolycka vid Koppsäng

En älgolycka inträffade vid 00.45 vid Koppsäng strax väster om Arvika. Enligt uppgifter ska olyckan ha inträffat i lägre hastighet och föraren uppges ha chockats men för övrigt klarat sig utan skador.

Both comments and pings are currently closed.