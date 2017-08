Umeå: Kvinnor sexuellt ofredade i city



Två yngre kvinnor/tjejer har under fredagskvällen blivit sexuellt ofredade av två killar när kvinnorna vistades i Umeå centrum uppger polisen. Männen har sökt kontakt med kvinnorna flera gånger men båda har avböjt på både svenska och engelska att de inte vill ha någon kontakt. Killarna ska även kallat dem för diverse ord. Polisen har spanat efter männen men ingen person är frihetsberövad i nuläget uppger polisen vid 01-tiden.

