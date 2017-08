Brunflo: Två skadade vid lägenhetsbrand

Räddningstjänsten larmades i natt till ett flerfamiljshus i Brunflo där det var rökutveckling från en lägenhet. Enligt polisen ska det börjat brinna i köket till en lägenhet. Två personer ska ha förts till sjukhus. Vilka skador dessa ådragit sig är i skrivande stund oklart.

