Boden: Brand i villa i Nybyn

Räddningstjänst och ambulans larmades vid 04-tiden till Nybyn norr om Boden där det var rökutveckling från en villa. På plats kunde man konstatera att det brann på vinden till villan. Det är i skrivande stund oklart om någon person kom till skada i samband med händelsen.

