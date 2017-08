Boden: En omkom vid branden i Nybyn

En man i 50-årsåldern avled i samband med nattens brand i Nybyn. Anhöriga till den avlidne har nu underrättats. Brandplatsen kommer att spärras av för vidare undersökning. Polisen rubricerar initialt branden som en mordbrand och ska nu utreda hur branden har uppstått.

Both comments and pings are currently closed.