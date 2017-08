Vara: Singelolycka på E20

En singelolycka har inträffat på E20 vid avfarten mot Lidaborg norr om Vara. Enligt uppgifter ska det vara en personbil med djurtransport. Utryckningsfordon är på väg till platsen och man kan räkna med något begränsad framkomlighet uppger Trafikverket.

