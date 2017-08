Vindeln: Brand i byggnad

Kl 15:42 inkom larm om brand i en byggnad i Vindeln. Räddningstjänst är på plats och har påbörjat släckningsarbete samt evakuering av dels människor och djur i närliggande byggnader. Intill brandplatsen finns ett lantbruk med 100 kor. Dessa håller i skrivande stund på att evakueras.

