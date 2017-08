Kalix: Drunkningstillbud vid Vassholmen

Räddningsenheter larmades vid 19.30-tiden till Vassholmen utanför Kalix där det ska ha inträffat någon form av drunkningstillbud. I skrivande stund finns inga ytterligare uppgifter om vad som har inträffat.

Both comments and pings are currently closed.