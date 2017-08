Linköping: En skadad i skottlossning

Polisen larmades i kväll till Skäggetorp i Linköping efter flera samtal om att man hört skottlossning. På platsen hittades en person skadad. Enligt lokala medier ska flera personer i närområdet ha gripits. Det finns i skrivande stund inga uppgifter vilka skador den skottskadade personen ådragit sig.

