Lidköping: Trafikolycka i västra hamnen

Två personbilar har frontalkolliderat i västra hamnen i Lidköping. Olyckan ska ha inträffat i höjd med Lantmännen. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen och det är ännu oklart hur det gått för de inblandade.

Both comments and pings are currently closed.