Mantorp: Finske Mika Auvinen tog hem segern i Nordic Trophy

Det här ekipaget vann Nordic Trophy 2017 i Mantorp park under lördagen. Det var Mika Auvinen från Finland. I den prestigefyllda tävlingen Nordic Trophy tävlade närmare 300 lastbilar från tio länder i Europa. Detta var Mika Auvinens sjunde vinst i Nordic Trophy. Andraplatsen i Nordic Trophy gick till Ralf Ekdahl för hans nya ”Artic Griffin”

