Helsingborg: En person utsatt för misshandel



Polis och ambulans larmades till Södra Storgatan i natt med anledning av en misshandel. På plats anträffas en stickskadad man som fördes med ambulans till sjukhus. Brottsplatsen är initialt oklar, men uppgifter leder till Himmelriksgränd, som spärrades av. Polis arbetade på plats med informationsinsamling, och eventuella vittnen. Det finns inga uppgifter om någon person har frihetsberövats.

