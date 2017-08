Västerås: Cyklist påkörd

En bilist körde i natt på en cyklist och smet från platsen. Olyckan inträffade på Ragnaröksgatan i Irsta, öster om Västerås. Den kvinnliga cyklisten fördes med ambulans till sjukhus, men hade fått lindriga skador. Den aktuella bilen hade framförts med en bildörr öppen. Dörren hade slagit i två parkerade bilar när den passerade dem och även slagit i den kvinnliga cyklisten.

