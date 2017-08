Linköping. Misstänkt våldtäkt



Under natten larmades polisen till en misstänkt våldtäkt som skett utomhus i centrala Linköping. Polisen kunde tack vara hjälp från en anmälare gripa en gärningsman på platsen. Utredningsåtgärder pågår i ärendet och i nuläget kan ytterligare information inte lämnas uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.