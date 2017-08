Norrköping: Bil började brinna vid Klinga

En personbil som stod parkerad vid Klinga rastplats söder om Norrköping började tidigt på söndagsmorgonen att brinna. Två personer ska ha legat och sovit i fordonet när branden började men ska ha lyckats ta sig ur och klarat sig utan skador. Bilen blev helt övertänd och det är ännu oklart vad som orsakat branden.

Both comments and pings are currently closed.