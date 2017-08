Alvesta: Personbil voltade utanför Vislanda

En personbil körde på morgonen av vägen och voltade på länsväg 126 straxt norr om Vislanda. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och det finns i nuläget inga uppgifter om hur det gått för de som färdades i fordonet.

